Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau; Verkehrsunfallflucht 2. Soltau; Fahren unter BTM-Einfluss 3. Walsrode; Trunkenheitsfahrt

Heidekreis (ots)

1. Soltau; Verkehrsunfallflucht:

Am Freitag, dem 01.05.2020, kam es in 29614 Soltau in der Lüneburger Straße, Höhe der Jet-Tankstelle, gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Die Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Pkw die Pestalozzistraße und wollte auf die Lüneburger Straße in Richtung stadteinwärts einbiegen. Sie kollidierte mit einem auf der Lüneburger Straße in Richtung stadtauswärts fahrenden Pkw. Der Unfallgeschädigte entfernte sich unmittelbar nach dem Verkehrsunfall unerlaubt mit seinem grünen Opel Vectra in Richtung stadtauswärts. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug und den Fahrzeuginsassen des grünen Opel Vectra - versehen mit LWL-Kennzeichen - geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Soltau, unter der Telefonnummer 05191-93800, in Verbindung zu setzen.

2. Soltau; Fahren unter BTM-Einfluss:

Am Samstag zur Mittagszeit kontrollierten die Beamten einen 20-jähriger Hannoveraner Fahrzeugführer auf der B 3 in der Soltauer Ortschaft Bassel fahrend. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass er seinen VW Polo unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Ein Test reagierte positiv auf THC, so dass von einem Cannabis/Marihuana-Konsum auszugehen war. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Strafverfahren wegen BTM-Besitzes und ein Verfahren aufgrund der beeinflussten Verkehrsteilnahme wurde eingeleitet, wovon die Führerscheinstelle natürlich auch Kenntnis erhält.

3. Walsrode; Trunkenheitsfahrt:

Polizeibeamte kontrollierten am 01.05.2020, gegen 3:40 Uhr, in Grethem einen 26-jährigen Fahrzeugführer eines BMW. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem jungen Mann deutliche Anzeichen einer gegenwärtigen Beeinflussung fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,46 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

4. L 191; Schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang:

Am Nachmittag des 01.05.2020 kam es auf der L191 zwischen der BAB7 und Hodenhagen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Der 28-jährige Fahrzeugführer eines Seat kam in einem nach rechts gerichteten Kurvenverlauf der L191 aus bislang unbekannter Ursache auf regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte an einem dortigen Straßenbaum. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrzeugführer derart schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Am PKW entstand ein Totalschaden. Die L191 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

5. Schwarmstedt; Wohnungseinbruch:

Durch ein Kellerfenster verschafften sich unbekannte Täter in dem Zeitraum 01.05.2020 11:00 Uhr bis 02.05.2020 11:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Königsberger Straße in Schwarmstedt. Aus der Wohnung entwendeten die Täter eine Spielekonsole samt Zubehör sowie einen Monitor.

6. Walsrode; Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss:

Am Mittag des 02.05.2020 befuhr ein 29-jähriger Fahrzeugführer eines LKW eine Straße in einem Gewerbegebiet in Walsrode. Während der Fahrt schlugen die unverschlossenen Hecktüren des Aufliegers gegen einen geparkten LKW und verursachten an dem Fahrzeug Sachschaden. Trotz des Hinweises mehrerer Zeugen setzte der junge Mann aus der Ukraine seine Fahrt unbeirrt fort. Er konnte durch die Zeugen nach kurzer Flucht gestoppt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,73 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht einbehalten. Aufgrund der hohen Alkoholisierung wurde der Mann nach Abschluss der Maßnahmen dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Heidekreis

Einsatzleitstelle

Telefon: 05191/9380-215

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell