Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Baucontainer aufgebrochen - Werkzeug geklaut

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 17.06.2020, wurde ein Baucontainer in Koblenz, Trierer Straße 175, aufgebrochen. Aus diesem wurden mehrere Baugeräte und Maschinen gestohlen. Der Wert dieser Werkzeuge liegt bei rund 4000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911.

