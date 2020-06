Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sprengung eines Geldautomaten in Saffig

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, 18.06.2020, gegen 04.25 Uhr, wurde in Saffig in der Neustraße ein Geldautomat von unbekannten Tätern gesprengt. Vom Tatort flüchteten ein dunkler Kombi und ein dunkler Kastenwagen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Koblenz, 0261-1032690, in Verbinndung zu setzen.

Von weiteren Anfragen bitten wir abzusehen.

