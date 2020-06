Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Flüchtiger Unfallverursacher touchiert mit PKW Fußgänger

Delmenhorst (ots)

In Großenkneten-Ahlhorn kam es am Samstag, 20.06.20, gegen 16:45 Uhr, im Einmündungsbereich Tannenweg/Pappelweg zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Nach bisherigem Erkenntnissen war ein 37-Jähriger aus der Gemeinde Großenkneten auf dem Tannenweg mit seinen Hunden am Gassigehen, als ein silber-graufarbener Ford mit "OL"-Zulassung vom Pappelweg kommend nach links in den Tannenweg abbog. Hierbei touchierte der Pkw, bei dem es sich um einen Ford Fusion handeln könnte, den 37-Jährigen, wodurch dieser zu Fall kam und sich nicht unerheblich verletzte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Gegen ihn wurde daher ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Personen, die Hinweise auf den Pkw oder den Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.-Nr. 04431/941-115 in Verbindung zu setzen.

