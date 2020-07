Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Radfahrer will sich an Ampelmast festhalten, fasst daneben, stürzt und verletzt sich schwer

Mönchengladbach (ots)

Ein 83-jähriger Fahrradfahrer hat sich am Donnerstag, 2. Juli, kurz vor 10 Uhr bei einem Unglücksfall an einer Ampelkreuzung in Hardterbroich-Pesch schwere Verletzungen zugezogen.

Nach eigenen Angaben hatte er mit seinem Fahrrad die Korschenbroicher Straße auf dem markierten Radweg befahren. Er habe dann an der Lichtzeichenanlage an der Breitenbachstraße bei Rot angehalten. Dabei habe er sich am Ampelmast festhalten wollen, um nicht die Füße auf den Boden stellen zu müssen. Er habe jedoch neben den Ampelmast gefasst und sei daraufhin zu Boden gefallen.

Der Schwerverletzte musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. (ds)

