Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Gegenverkehr übersehen

Ahaus (ots)

Zwei Verletzte und circa 12.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines missglückten Abbiegevorgangs am Mittwoch in Ahaus. Ein 42-jähriger Stadtlohner war gegen 12.30 Uhr mit seinem Pkw auf dem Vredener Dyk aus Richtung Vreden kommend in Richtung Ahaus unterwegs. In Höhe einer Sporthalle beabsichtigte er nach links in eine Parkplatzeinfahrt abzubiegen. Er übersah dabei eine 20-jährige Ahauser Autofahrerin, die den Vredener Dyk in entgegengesetzter Richtung befuhr. Die Fahrzeuge kollidierten. Die Beifahrerin des Stadtlohners verletzte sich leicht und die Ahauserin schwer. Beide Verletzten wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste der Vredener Dyk komplett gesperrt werden.

