POL-KB: Bad Arolsen-Mengeringhausen: Unbekannte Täter beschmieren Häuser und Autos - mehrere tausend Euro Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der letzten Nacht (28./29.07.2020), vermutlich in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 05:00 Uhr, verursachten unbekannte Täter im Ortskern von Mengeringhausen an sieben Häusern und drei Autos einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Täter waren mit pinker Sprühfarbe unterwegs und sprühten an Hauswände, Haustüren, Garagentore, Gartenmauern, Pflastersteinen und Autos die Buchstaben "bbb", "sd" sowie Herzchensymbole. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

