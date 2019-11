Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugensuche

Meckenheim (ots)

Am 28.11.19 kam es in der Zeit von 08:30 Uhr bis 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der PKW der Geschädigten parkte ordnungsgemäß in einer Parkbucht in der Bahnhofstraße, Höhe Anwesen 7-11, in 67149 Meckenheim. Vermutlich beim Vorbeifahren stieß das Fahrzeug des Unfallverursachers gegen den geparkten PKW. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Es wird um Zeugenhinweise gebeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Haßloch

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Meckenheimer Str. 10

67454 Haßloch

Telefon 06324 933-0

Telefax 06324 933-120

pihassloch.@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell