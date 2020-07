Polizei Korbach

POL-KB: Volkmarsen - weiterer versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Korbach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchte ein unbekannter Täter in ein Lebensmittelgeschäft in der Gerichtsstraße in Volkmarsen einzubrechen (siehe OTS-Meldung von heute, 15.04 Uhr)

In derselben Nacht kam es zu einem weiteren Einbruchsversuch in ein Lebensmittelgeschäft im Volkmarser Steinweg. Auch hier machte der oder die Täter keine Beute. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Ermittler der Polizei Bad Arolsen gehen von Tatzusammenhang aus. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

