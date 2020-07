Polizei Korbach

POL-KB: Willingen: Einbruch in Imbiss - Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag, 18.07.2020, auf Sonntag, 19.07.2020, wurde in Willingen in einen Imbiss in der Briloner Straße eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter hebelte ein Fenster zur Küche auf und gelangte so in den Imbiss. Von der Küche aus begab er sich in den Vorraum des Imbisses, wo sich mehrere Spielautomaten befinden. Diese brach er mit Brachialgewalt auf und entwendete die darin befindlichen Geldkassetten. Anschließend flüchtete er, auf demselben Weg wie er gekommen war, in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

