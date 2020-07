Polizei Korbach

POL-KB: Korbach: Wohnmobil und Caddy gehen in Flammen auf - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am Mittwochmorgen, 15.07.2020, kurz vor 9 Uhr, wird der Polizei ein Wohnmobilbrand auf dem Firmengelände eines Autohauses in der Frankenberger Landstraße gemeldet. Vor Ort stellen die ermittelnden Beamten fest, dass der gesamte Motorraum bis zur Fahrerkabine in Flammen steht. Die Feuerwehr konnte den Brand sehr schnell löschen. Die Polizei geht in dem Fall von einem technischen Defekt aus.

Am späten Abend, des 16.07.2020, gegen 23 Uhr, brannte in Korbach im Homberger Weg, vor dem Firmengelände eines Personenbeförderungsunternehmens, erneut ein Pkw. Der silberne Caddy brannte bei Eintreffen der Polizeibeamten in vollem Umfang. In diesem Fall wurde der Caddy nach den Löscharbeiten sichergestellt, da der Verdacht der Brandstiftung besteht. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die am gestrigen Abend verdächtige Beobachtungen am Abstellort des Fahrzeugs gemacht haben. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell