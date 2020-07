Polizei Korbach

POL-KB: Diemelsee-Heringhausen - Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

Korbach (ots)

In der Zeit von Dienstag (7. Juli) bis Donnerstag (9. Juli) brach ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Diemelsee-Heringhausen ein. Er brach gewaltsam eine Tür des Hauses Am Fresenberg auf und konnte so einsteigen. Aus dem Haus entwendete er zwei Sportbögen mit hochwertigen Carbonpfeilen im Wert von etwa 1500 Euro. Der Täter konnte unerkannt flüchten und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

