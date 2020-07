Polizei Korbach

POL-KB: Allendorf/Eder-Battenfeld - Großbrand in Fertigungshalle, Kriminalpolizei geht von technischem Defekt als Brandursache aus

Korbach (ots)

Am Dienstag (7. Juli) gegen 02.45 Uhr kam es zu einem Großbrand in einer Fertigungshalle einer Haustechnik- und Maschinenbaufirma in Allendorf/Eder-Battenfeld. Das Feuer konnte am Dienstagmorgen gegen 04.50 gelöscht werden, bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. (siehe dazu Pressemeldung des Polizeipräsidiums Nordhessen vom 07.07.2020, 03:51 Uhr)

Die Ermittlungen zur Brandursache übernahmen die Brandermittler der Kriminalpolizei Homberg, da die zuständigen Brandermittler der Kriminalpolizei Korbach nicht verfügbar waren.

Der Brandherd konnte in einer Fertigungshalle lokalisiert werden. Nach den ersten polizeilichen Ermittlungen am Brandort geht die Kriminalpolizei derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Weitere Untersuchungen mit Brandsachverständigen werden aber noch durchgeführt.

Nach polizeilichen Schätzungen dürfte der Gesamtschaden deutlich höher als zunächst angenommen sein. Die Kriminalpolizei Homberg schätzt den Schaden auf etwa 1.000.000 (1 Millionen) Euro.

