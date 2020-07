Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Unbekannter stiehlt Bargeld auf Wochenmarkt, Geschädigte verfolgt Täter, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Am Samstag entwendete ein Unbekannter die Tageseinnahmen einer Frau auf dem Wochenmarkt in Bad Arolsen. Die Frau verfolgte den Täter, konnte ihn aber nicht einholen. Eine Beschreibung des Täters liegt vor, die Polizei sucht Zeugen

Die Frau, die einen Stand auf dem Wochenmarkt auf dem Kirchplatz hatte, legte ihre Tageseinnahmen in eine Geldkassette, die sie wiederum in ihren Lkw deponierte. Als sie kurz zu einem anderen Verkaufsstand ging, konnte sie sehen, dass ein Unbekannter den Lkw öffnete und die Geldkassette entwendete. Die Marktfrau verfolgte den Täter durch die Bahnhofstraße, verlor ihn aber aus den Augen, als er durch eine Einfahrt in Richtung von Gärten flüchtete. Auch die sofort von einem anderen Standbetreiber informierte Polizei Bad Arolsen konnte den flüchtigen Täter im Rahmen der Fahndung nicht mehr antreffen. In der Geldkassette befanden sich mehrere hundert Euro. Der Täter konnte von der Frau und einer weiteren Zeugin wie folgt beschrieben werden:

etwa 1,75m groß schlanke Statue trug schwarzen Kapuzenpullover, dunkle lange Hose und ein weißes Basecap

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Täter geben kann, wird gebeten, sich bei die Polizeistation Bad Arolsen unter der Tel. 05691-97990 zu melden.

