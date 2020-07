Polizei Korbach

POL-KB: Battenberg - Einbruch in Lebensmittelgeschäft, zwei Tatverdächtige festgenommen, Kriminalpolizei ermittelt

Korbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in Battenberg. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige festnehmen.

Die Täter brachen gegen 01.00 Uhr gewaltsam eine Tür des Lebensmittelmarktes in der Straße Hopfenacker in Battenberg auf. Aus dem Geschäft entwendeten sie Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Die Täter konnten zunächst unerkannt flüchten.

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei noch in der gleichen Nacht zwei Tatverdächtige festnehmen. Die weiteren Ermittlungen werden nun bei der Kriminalpolizei Korbach geführt.

Hinweise zur Tat werden bei der Kriminalpolizei in Korbach unter der Tel. 05631-9710 entgegengenommen.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

