Polizei Korbach

POL-KB: Edertal-Bergheim: Einbruch in Autohaus - Täter flüchtet ohne Beute - Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Ein unbekannter Täter war in der Nacht von Samstag, 18.07.2020, auf Sonntag, 19.07.2020, in Bergheim in der Schloßstraße in ein Autohaus eingebrochen. Nachdem er an zwei Türen erfolglos versucht hatte in das Gebäude zu gelangen, konnte er ein Fenster aufbrechen und darüber einsteigen. Im Autohaus durchsuchte er mehrere Räume, flüchtete aber ohne Beute in unbekannte Richtung. Durch das brachiale Vorgehen richtete er einen Schaden von rund 2.000 Euro an. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

