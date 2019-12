Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kleider in Brand gesteckt

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (08.12.2019) in einem Kellerraum eines Gebäudes an der Straße Oberer Hoppenlauweg Kleidungsstücke in Brand gesteckt. Ein Bewohner des Gebäudes bemerkte gegen 11.10 Uhr den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Nach ersten Ermittlungen wurden durch den Täter Kleidungsstücke auf einem Wäscheständer, der in einem Trockenraum stand, angezündet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Der Schaden kann bislang nicht beziffert werden.

