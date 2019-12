Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag (08.12.2019) in der Ostendstraße ein geparktes Auto angefahren und ist anschließend geflüchtet. Zeugen hörten gegen 00.10 Uhr einen lauten Knall. Als sie aus dem Fenster blickten, sahen sie, dass der unbekannte Autofahrer auf Höhe der Hausnummer 10 gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten VW Golf geprallt war. Das verursachende Fahrzeug flüchtete Richtung Villa Berg. Es handelte sich um einen dunklen Kleinwagen, eventuell einen Smart Forfour. Am VW Golf entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell