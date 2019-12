Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind über das Wochenende (06.12.2019 bis 08.12.2019) in Wohnungen an der Zellerstraße, am Dattelweg, an der Kerbelstraße, der Margaretenstraße und der Gietmannstraße eingebrochen und haben unter anderem Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. An der Zellerstraße hebelten die Täter am Freitag (06.12.2019) zwischen 11.00 Uhr und 19.30 Uhr ein Fenster einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf. Aus dieser Wohnung und einer weiteren, bei der die Türe aufgehebelt wurde, stahlen sie Bargeld und Schmuck. Am Freitagnachmittag zwischen 14.00 Uhr und 18.30 Uhr rissen Unbekannte im Dattelweg zunächst ein Fenstergitter eines Kellerfenster weg und hebelten das Fenster auf. Sie durchsuchten alle Räume und stahlen Schmuck. An der Kerbelstraße hebelten die Täter am Freitag zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr das Wohnzimmerfenster einer Wohnung auf. Ob sie etwas stahlen ist unklar. Am Samstag (07.12.2019) zwischen 12.30 Uhr und 20.30 Uhr versuchten Unbekannte zunächst, eine Balkontür eines Hauses an der Margaretenstraße aufzuhebeln. Als dies misslang, hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in die Hochparterrewohnung. Sie stahlen einen Tresor, in dem sich Bargeld befand, und Schmuck. Am Gietmannweg drangen die Täter am Sonntag (08.12.2019) zwischen 16.30 Uhr und 20.10 Uhr durch ein aufgehebeltes Küchenfenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Sie stahlen Bargeld in Schweizer Franken und Schmuck. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell