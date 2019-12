Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungsbrand

Stuttgart-Möhringen (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am Sonntag (08.12.2019) in einer Wohnung an der Trochtelfinger Straße ein Brand ausgebrochen. Eine Hausmitbewohnerin hörte gegen 12.30 Uhr einen Knall aus der Nachbarwohnung, ging auf den Balkon und entdeckte den Brand. Alarmierte Feuerwehrkräfte öffneten die Wohnungstür und löschten den Brand. Beim Eintreffen der alarmierten Beamten befand sich niemand in der Wohnung. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 15.000 Euro, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

