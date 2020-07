Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Straßenraub

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, 30. Juni 2020, 19:20 Uhr, wurde eine 32-jähriger Mann in der Sandstraße Opfer einer Raubstraftat. Zuvor war der Geschädigte in einer Bankfiliale, um sich dort Bargeld zu holen. Danach wurde der 32-Jährige in der Sandstraße, aus mitten der späteren fünfköpfigen Tätergruppe heraus, mit den Worten Money, Geld, Money, an-gesprochen. Da der Geschädigte auf die Ansprache nicht reagierte, wurde er von mehreren Tätern festgehalten. Einer der Täter durchsuchte die Kleidungstaschen des geschädigten Mannes und entwendete Bargeld sowie ein Schlüsselbund. Danach flüchtete die Tätergruppe mit der Beute zu Fuß. Der Geschädigte blieb glücklicherweise unverletzt, erlitt aber einen Raubschaden von mehreren hundert Euro. Das Erscheinungsbild von zwei Täter wird als südosteuropäisch, zwei als osteuropäisch und ein weiterer als afrikanisch vom Geschädigten beschrieben. Alle fünf wären im Alter von 25-35 Jahren und ca. 1,80 m groß. Weiterhin sei bei allen Tätern ein 3-Tage- Bart vorhanden gewesen. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Raubstraftat Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Kips

