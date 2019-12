Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Kaiserslautern, BAB 6 (ots)

Eine 23 jährige PKW-Fahrerin geriet am frühen Morgen im Baustellenbereich der BAB 6 bei Kaiserslautern-West in Richtung Saarbrücken aus bislang unbekannten Gründen ins Schleudern. Ihr Fahrzeug prallte zunächst gegen die aufgestellte Fahrbahnabtrennung und kam anschließend quer über beide Fahrspuren auf dem Dach zum liegen. Die Fahrerin erlitt hierbei leichte Verletzungen und musste zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Westpfalzklinikum verbracht werden. Aufgrund der Kollision wurden die fahrbahnteilenden Elementen so verschoben, dass für mehrere Stunden bis zur Aufräumung in jede Fahrtrichtung nur noch ein Fahrstreifen zur Verfügung stand.

