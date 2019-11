Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unbekannte machen Beute

Mehrere Einbrüche verzeichnete die Polizei am Wochenende in Göppingen.

Ulm (ots)

Zwischen Samstag 13 Uhr und Montag 6.30 Uhr begaben sich Unbekannte auf eine Baustelle in der Heininger Straße. Dort standen mehrere Container. Insgesamt hebelten sie fünf Container auf. In einem Container fanden sie einen Grill und Lebensmittel. Die nahmen sie mit. In den anderen Containern war wohl nichts Brauchbares. Unerkannt flüchteten die Einbrecher. Eine Imbissbude in der Heininger Straße war ebenfalls am Wochenende das Ziel von Einbrechern. Sie versuchten eine Scheibe einzuschlagen und eine Tür aufzhebeln. Beide Versuche misslangen und die Einbrecher blieben draußen. Auch im Ödeweg hielten die Türen an einer Firma stand. Zwischen Freitag und Montag waren die Bemühungen von Einbrechern erfolglos und sie blieben draußen.

Die Hälfte der Einbrüche scheitern, weiß die Polizei. Der Fälle zeigen, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Göppingen und Umgebung ist diese unter 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und Kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

+++++++ 2159953 2160481 2161344

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell