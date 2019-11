Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Autofahrer flüchtet

Am Montag streifte bei Laichingen ein Autofahrer eine Radlerin und flüchtete.

Ulm (ots)

Die 51-Jährige fuhr mit ihrem Trekkingrad ordnungsgemäß auf der L1236 von Laichingen in Richtung Suppingen. Kurz nach Laichingen streifte ein unbekannter Autofahrer die Radlerin. Die Frau stürzte und fiel in den Straßengraben. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die gestürzte Radlerin zu kümmern. Die 51-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die Polizei (Telefon 0731/1880) sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht nun Zeugen die Hinweise zu dem unbekannten Autofahrer geben können. Vermutlich dürfte es sich bei dem Auto um einen schwarzen VW gehandelt haben.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

