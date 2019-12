Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Kusel (ots)

In der Nacht von Samstag, 28.12.2019 auf Sonntag, 29.12.2019 kam es in Kusel, in der Lehnstraße, zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Durch bislang unbekannte Täter wurden Gullydeckel ausgehoben. Außerdem wurden sowohl in der Lehnstraße als auch in der Straße "Weibergraben" mehrere Verkehrszeichen beschädigt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

