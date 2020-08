Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Diebe brechen in Betrieb ein

Stadtlohn (ots)

Einbrecher verschafften sich zunächst auf unbekannte Weise Zutritt auf ein Firmengelände an der Boschstraße in Stadtlohn. Dort hebelten die Unbekannten ein Hallenfenster auf und entwendeten verschiedene Werkzeuge. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 18.30 Uhr, bis Mittwoch, 07.45 Uhr. Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

