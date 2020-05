Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Jugendliche Sprayer

Weisenheim am Berg (ots)

Durch den bemerkenswerten Einsatz zweier Jogger konnten am Freitagabend zwei jugendliche Sprayer auf frischer Tat ertappt werden. Die beiden Jogger meldeten, dass die Täter eine Hütte des Pfälzerwald Vereins mit dem Schriftzug "SV Waldhof Mannheim" in den Farbe blau-silber besprühen würden. Die Täter flüchteten mit Mountainbikes, wurden jedoch durch das sportliche Ehepaar aus Herxheim am Berg fußläufig verfolgt und konnten bei einer weiteren Tat an einem Altkleidercontainer gestellt und festgehalten werden. Bei Eintreffen der Polizei, zeigten sich die beiden 16-Jährigen geständig und wurden an ihre Eltern überstellt.

