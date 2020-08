Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unnötige Brandgefahr durch Grillen

Bocholt (ots)

Zeugen meldeten, dass am Samstag von Personen im Mossepark eine Ruhestörung ausgehen würde. Die Beamten trafen gegen 22.30 Uhr dort eine Personengruppe an, die laute Musik hörte und in einem Grill Holzkohle entzündet hatte. Glühende Kohlestücke lagen bereits neben dem Grill. Verantwortlich für den Grill war ein 20-jähriger Bocholter. Da Grillen in dem Park untersagt ist und laute Musik gehört wurde, leiteten die Beamten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und erteilten Platzverweise.

Die hohen Temperaturen der letzten Tage und die damit einhergehende Trockenheit erhöhen die Brandgefahr erheblich. Beim Grillen mit Holzkohle und Grillbriketts sollte besondere Achtsamkeit geboten sein.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell