Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta

Goldenstedt - Einbruch in Baucontainer

Zwischen Donnerstag, 04. Juni 2020, 16.45 Uhr und Freitag, 5. Juni 2020, 06.50 Uhr kam es in der Hagebuttenstraße zu einem Einbruch in einen Baucontainer. Bislang unbekannte Täter brachen das Schloss des Containers auf und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Sie konnten Werkzeuge erbeuten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 5. Juni 2020, kam es um 06.55 Uhr an der Kreuzung der Carumer Dorfstraße zur Bahler Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne wollte von der Bahler Straße aus nach links auf die Carumer Dorfstraße auffahren. Hierbei übersah er eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Dinklage, die auf der Carumer Dorfstraße in Richtung Carumer Damm fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Dinklagerin leicht verletzt wurde. Der Sachschaden wird auf 13000 Euro geschätzt.

