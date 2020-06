Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Bild-Infos

Download

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ramsloh - Einbruch in Tankstelle vom 26. Mai 2020, Wer kennt Tatmittel?

Wie bereits berichtet kam es in der Nacht zu Montag, dem 26.05.2020 erneut zu einem Einbruch in eine Tankstelle in 26683 Ramsloh, an der Hauptstraße. Die Täter hebelten eine Seitentür zur Lagerhalle auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Verkaufsshop und einem Lagerraum. Die Täter brachen einen Tresor auf, in dem sich keine Wertgegenstände befanden. Anschließend entwendeten sie diverse Tabakwaren aus dem Verkaufsshop und Lagerräumen sowie vorhandenes Wechselgeld mitzunehmen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Um 02.45 Uhr kam es in Tatortnähe zu verdächtigen Beobachtungen durch eine Bewohnerin. Bei Eintreffen der Polizei konnten jedoch keine Personen mehr festgestellt werden. Der Einbruch in die Tankstelle war noch nicht bekannt geworden. Am Tatort ließen die Täter ein Staubsaugerrohr mit Bürstenaufsatz zurück. Dieses könnte auch zu einem Trocken-/Nasssauger oder Industriesauger für den Außenbereich gehören. Bereits im Zusammenhang mit der vorherigen Tat vom 05./06. Mai 2020 ließen die Täter zwei Leiterelemente und eine blaue Sackkarre zurück. Die Herkunft der Sackkarre als auch einem Teilstück einer Aluminium- Leiter konnte bisher nicht geklärt werden. Wer kann Angaben zu dem Einbruch in die Tankstelle mit Autohaus in Ramsloh in der Tatnacht 25./26. Mai 2020 oder zur Herkunft des zurückgelassenen Staubsaugerrohres machen? Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeidienststellen Friesoythe (04491/9316-0) oder Saterland (04498/2111) erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell