Cloppenburg - Brand eines Baucontainers

Am Freitag, 5. Juni 2020, geriet in der Bahnhofstraße aus bislang unbekannter Ursache ein Baucontainer in Brand. Mitarbeiter entdeckten eine Rauchentwicklung, alarmierten die Feuerwehr und leiteten eigene Löschmaßnahmen ein. Die Feuerwehr Cloppenburg rückte mit 20 Einsatzkräften aus. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen wird bei der Brandursache von einem technischen Defekt ausgegangen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer

Am Freitag, 5. Juni 2020, kam es um 04.35 Uhr an der Einmündung der Straße Hemmelsbühren zur Cappelner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Pedelec-Fahrer aus Cappeln fuhr von der Straße Hemmelsbühren unvermittelt in den Kreuzungsbereich der Cappelner Straße ein, sodass eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Cloppenburg einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Der Cappelner wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 1800 Euro geschätzt.

