Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht in Tiefgarage

Ahaus (ots)

Eine 78 Jahre alte Autofahrerin aus Ahaus beschädigte am Freitag, gegen 16.40 Uhr bei einem Parkmanöver in der Tiefgarage an der Bahnhofstraße einen anderen Pkw und fuhr davon. Da der Unfall durch eine Überwachungskamera dokumentiert wurde, konnte die Unfallflüchtige schnell ermittelt werden. Sie muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

