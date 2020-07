Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek

Delmenhorst (ots)

Bei Starkregen hat ein Pkw-Fahrer am Montag, 06. Juli 2020, die Kontrolle über sein Gespann verloren.

Der 50-jährige Mann aus Vechta befuhr mit seinem Gespann aus Pkw und Anhänger die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück. Gegen 11:50 Uhr verlor er in Höhe der Anschlussstelle Cloppenburg die Kontrolle über das Gespann, das sich in der Folge drehte und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Zum Stehen kamen Pkw und Anhänger entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem Grünstreifen. Zum Unfallzeitpunkt herrschte Starkregen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamtinnen der Autobahnpolizei Ahlhorn fest, dass die Reifen des Pkws über keine ausreichende Profiltiefe verfügten. Gegen den 50-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Der entstandene Sachschaden wurde auf mindestens 6.000 Euro beziffert. Der Pkw und der Anhänger mussten abgeschleppt werden. Die Einrichtung einer Sperrung war nicht erforderlich, somit kam es auch nicht zu Verkehrsbehinderungen.

