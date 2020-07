Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ganderkesee: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein derzeit unbekannter Unfallverursacher schnitt am Samstag, den 04. Juli 2020, eine Kurve auf der Oldenburger Straße und geriet in den Gegenverkehr, sodass der entgegenkommende Geschädigte ausweichen musste und von der Fahrbahn abkam.

Gegen 03:45 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem Pkw die Oldenburger Straße in Richtung Delmenhorst. Auf Höhe der Straße "Fahrener Weg" kam ihm in der dortigen Kurve ein Pkw auf seinem Fahrstreifen entgegen, sodass er nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In der Folge kam der 52-Jährige mit seinem grünen Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Erdwall. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Der entgegenkommende Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Vermutlich fuhr der Unfallverursacher einen Mercedes CLS in weiß.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (747213).

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell