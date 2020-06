POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 07.06.2020

Polizeiinspektion Diepholz

Diebstahl einer Handtasche in Rehden

Am Samstag, 06.06.2020, gegen 13:50 Uhr, nutzte ein männlicher Täter die Gelegenheit einer angelehnten Terassentür in der Poststraße in Rehden und gelangte so in die Wohnung einer 81-jährigen Geschädigten. Diese befand sich gerade schlafend auf ihrem Bett, als der Täter in das Schlafzimmer eintrat und eine Ledertasche entwendete. Bei dem erlangten Diebesgut handelt es sich um Schmuck, Bargeld und zwei Autoschlüssel. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 4.500,- Euro. Wer Hinweise zu diesem Diebstahl geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Diepholz unter der Telefonnummer 05441/9710 in Verbindung zu setzen.

Bedrohung

Am 07.06.2020, gegen 09:35 Uhr, wurde der hiesigen Polizeidienststelle mitgeteilt, dass ein 41-jähriger Diepholzer mit einem Fleischerbeil durch den Innenstadtbereich läuft und dieses in einem Live-Video auf Facebook sendet. Aufgrund des Videos konnte der Mann durch Kräfte des Einsatz- und Streifendienstes in einer Tankstelle angetroffen und überwältigt werden. Im Anschluss wurde der Mann dem Polizeigewahrsam zugeführt, ärztlich und richterlich begutachtet, ehe er einer psychiatrischen Klinik - aufgrund Fremdgefährdung - zugeführt wurde.

PK Syke

Drei Einbruchdiebstähle in Asendorf und Bruchhausen-Vilsen mit entwendeten Werkzeugen

Im Zeitraum von Freitag, 05.06.2020, bis Samstag, 06.06.2020, kam es zu drei Einbruchdiebstählen in Asendorf und Bruchhausen-Vilsen. In allen Fällen wurden gezielt Werkstätten bzw. Lagerräume angegangen und Werkzeuge entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Syke unter der Telefonnummer 04242/ 9690 zu melden.

Corona-Party in Bassum

Am Samstag, 06.06.2020, hat die Polizei bei einer Überprüfung auf dem Sportplatz in Bassum gegen 19:20 Uhr eine Corona-Party mit elf Personen festgestellt. Gegen alle anwesenden Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Feier wurde aufgelöst.

