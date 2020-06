POL-DH: Neuenkirchener unter Btm-Einfluss ++ volltrunkener Radfahrer stürzt in Twistringen ++ Unfälle mit leichtverletzten in Syke und Stuhr

Polizeiinspektion Diepholz

Neuenkirchen - Drogenfahrt

Am gestrigen späten Vormittag kontrollierte eine Streife der Polizei Sulingen in Neuenkirchen den Fahrer eines VW Golf. Wie sich im Laufe der Kontrolle schnell herausstellte, stand der 25-jährige Mann am Steuer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein vor Ort durchgeführter Schnelltest bestätigte den Verdacht, so dass der aus Neuenkirchen stammende Mann zur Blutprobe mit auf die Wache musste. Die Beamten untersagten seine Weiterfahrt und stellten vorsorglich den Fahrzeugschlüssel sicher, gegen den 25-jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. Ihn erwartet nun neben einem empfindlichen Bußgeld und Punkten in der Verkehrssünderkartei Flensburg auch ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Twistringen - Trunkenheit im Verkehr Ein 62jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwochnachmittag gegen 15.50 Uhr infolge starken Alkoholkonsums mit seinem Fahrrad auf der Osterstraße in Höhe der Einmündung Schleifmühle zu Fall gekommen. Ein Zeuge teilt der Polizei mit, dass der Mann offensichtlich nicht mehr in der Lage ist, am Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen. Bei dem Twistringer wurde ein Atemalkoholwert von 3,04 Promille festgestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Zur ärztlichen Behandlung wurde der Mann durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Bassum - Unfallflucht auf Parkplatz Auf dem Parkplatz des Discounter Aldi an der Bremer Straße wurde am Mittwoch in der Zeit von 10.10 bis 10.15 Uhr ein grau-metallic-farbener VW Golf Plus am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Es konnte dort orangefarbener Farbabrieb festgestellt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bassum (0 42 41) 80 29 10 entgegen.

Syke - Zusammenstoß an der Kreuzung Eine 30jährige Polo-Fahrerin aus Wietzen will am Mittwoch kurz vor 10.00 Uhr von der Ernst-Boden-Straße zunächst nach rechts in die Georg-Hoffmann-Straße abbiegen. Kurz vorher überlegt sie es sich anders und entschließt sich, doch weiter geradeaus zu fahren, stößt dann aber mit einer entgegenkommenden 18jährigen Hyundai -Fahrerin aus Emtinghausen zusammen, die ihrerseits nach links auf die Ernst-Boden-Straße auffahren will. Durch den Aufprall überschlägt sich das Fahrzeug der Polo-Fahrerin und kommt auf dem Dach im Einmündungsbereich zum Liegen. Die Polo-Fahrerin wird leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer verletzten Person in Stuhr

Am Mittwochnachmittag, gegen 16:30 Uhr, wurde bei einem Verkehrsunfall im Ortsgebiet Stuhr eine Person leicht verletzt. Ein 82-jähriger Fahrzeugführer (VW Passat) aus Delmenhorst übersah beim Einbiegen von einem Parkplatz in die Stuhrer Landstraße den von rechts kommenden Toyota einer 53-Jährigen aus der Gemeinde Stuhr. Durch den Zusammenprall der Fahrzeuge wurde der Pkw der 53-Jährigen in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte hier leicht mit dem Renault einer 46-jährigen aus Stuhr. Die 53-jährige Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro.

