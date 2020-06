Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Verletzte bei Unfällen in Sulingen, Syke und Twistringen - Unfallfluchten in Syke und Siedenburg ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Motorradfahrer schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am gestrigen späten Abend ein 66-jähriger Motorradfahrer aus Sulingen bei einem Verkehrsunfall. Gegen 23:40 Uhr war der Mann mit seinem Kraftrad auf der Kreisstraße von Rathlosen in Richtung Sulingen unterwegs, als plötzlich und unvermittelt ein Reh die Fahrbahn überquerte. Der Motorradfahrer kollidierte mit dem Tier und kam zu Fall, hierbei verletzte er sich schwer und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand lediglich leichter Sachschaden, das Reh verendete vor Ort.

Siedenburg - Verkehrsunfallflucht

Nach einer Unfallflucht, die sich am gestrigen Dienstag auf dem Parkplatz einer Bekleidungsfirma an der Bockhoper Straße in Siedenburg ereignete, sucht die Polizei nach Zeugen. In der Zeit zwischen 04:00 Uhr morgens und 14:00 Uhr nachmittags wurde ein auf dem Parkplatz abgestellter blauer BMW von einem Unbekannten vorne links im Bereich der Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ihn sucht nun die Polizei und hofft dabei auf Zeugen. Hinweise werden unter Telefon 04271/9490 entgegengenommen.

Syke - Unfallflucht

Eine 51-jährige Pkw-Fahrerin war am Dienstag gegen 07.45 Uhr auf der Henstedter Straße Richtung Bassum unterwegs, als sie ein Pkw BMW überholte. Beim Wiedereinscheren touchierte der BMW den Pkw der 51-Jährigen. Diese geriet daraufhin ins Schlingern und prallte gegen einen Baum im Seitenraum. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von ca. 2500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Syke - Kradfahrerin schwer verletzt

Eine 57-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades wurde bei einem Unfall am Dienstag gegen 16.30 Uhr schwer verletzt. Die 57-Jährige befuhr die Straße Zum Brink als sie in einer Rechtskurve in den Seitenraum geriet. Sie rutschte auf Schotter aus und kam zu Fall. Dabei verletzte sich die 57-Jährige schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Twistringen - Radfahrerin schwer verletzt

Eine 73-jährige Radfahrerin wurde am Dienstag gegen 18.40 Uhr bei einem Unfall an der Einmündung Steller Straße / Jahnstraße schwer verletzt. Ein 69-jähriger Fahrer eines Traktors wollte von der Steller Straße nach links in die Jahnstraße einbiegen, übersah dabei die Radfahrerin und beide kollidierten. Die 73-jährige Radfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell