POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 06.06.2020

Verkehrsunfallflucht in Diepholz - Zeugen gesucht

Eine 76-Jährige Diepholzerin stellte ihren Pkw Opel Meriva am Freitag, den 05.06.2020 gegen 11:15 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Rathaus ab. Als sie gegen 11:30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr Pkw hinten links beschädigt war. Daher ist zu vermuten, dass jemand beim Ein- bzw. Ausparken gegen den Pkw gefahren ist und sich anschließend vom Unfallort entfernt hat, ohne den entstandenen Schaden zu melden. Vermutlich handelt es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um eine helles, festgestellt anhand der Beschädigung am Pkw der Geschädigten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diepholz unter der Telefonnummer 05441/9710 in Verbindung zu setzen.

PK Syke

Zeugen gesucht für eine Auseinandersetzung im Edgar-Deichmann-Park

Am Freitag, den 29.05.2020 ist es gegen 18:30 Uhr im Edgar-Deichmann-Park (Mühlenteich-Park) zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 39jährigen Mann und einem 53jährigen Mann, beide aus Syke, gekommen. Der 53jährige habe einen Streit mit drei ca. 16jährigen Mädchen gehabt, woraufhin sich der 39jährige in den Streit einmischte und schützend vor die Mädchen stellte. Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, bei der der jüngere Mann durch den älteren Mann leicht verletzt und beleidigt wurde. Ferner wurde ein T-Shirt des jüngeren Mannes beschädigt. Zur Aufklärung der Tat werden nun die drei ca. 16-jährigen Mädchen als Zeugen gesucht. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Syke unter der Telefonnummer 04242 / 9690 zu melden.

Versuchter Einbruch in Twistringen

In der Nacht von Donnerstag, den 04.06.2020 auf Freitag, den 05.06.2020 ist es zu einem Einbruchsversuch in ein Tanzstudio in der Langenstraße in Twistringen gekommen. Zu einem Betreten des Studios durch die unbekannten Täter ist es nicht gekommen. Sollten Sie die Tat beobachtet haben oder verdächtige Personen in Tatortnähe bemerkt haben, so wenden Sie sich bitte an die Polizei in Syke unter der Telefonnummer 04242 / 9690.

Corona-Party in Bassum

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist die Polizei wegen einer Ruhestörung in die Börder Straße in Bassum gerufen worden. Vor Ort wurde eine private Party festgestellt, auf der gegen die geltenden Corona-Bestimmungen verstoßen wurde. Gegen die anwesenden 13 Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Feier wurde aufgelöst.

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person in Bruchhausen-Vilsen

Am Freitagmittag ist es gegen 13:20 Uhr auf der Langen Straße in Bruchhausen-Vilsen zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person gekommen. Ein 9jähriges Mädchen ist in Höhe eines einmündenden Radweges auf die Fahrbahn der Langen Straße geraten. Ein 54jähriger Fahrlehrer aus Bruchhausen-Vilsen hat zusammen mit seinem 18jährigen Fahrschüler aus Affinghausen die Situation gut erkannt und den Fahrschulwagen rechtzeitig zum Stehen gebracht, sodass es nicht zu einem Zusammenstoß mit der jungen Fahrradfahrerin gekommen ist. Die 51jährige Fahrerin eines ansonsten unbesetzten Linienbusses kann ihren Bus nicht rechtzeitig bremsen und fährt auf den Fahrschulwagen auf. Am Schulbus und am Fahrschulwagen entsteht ein Sachschaden von ca. 7.500 Euro. Der Fahrlehrer wird bei dem Auffahrunfall leicht verletzt.

PK Sulingen

- keine presserelevanten Meldungen -

PK Weyhe

- keine presserelevanten Meldungen -

