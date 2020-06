Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Einbrecher in Syke gefasst ++ Leinwand des Sulinger Autokinos entwendet ++ Unfälle mit Verletzten in Wagenfeld und Martfeld

Wagenfeld - Motorradfahrer zieht sich bei Unfall Verletzungen zu Am Donnerstagnachmittag gegen 13:25 Uhr kam es kurz vor Wagenfeld zu einem Verkehrsunfall. Ein 52jähriger Skoda-Fahrer aus Georgsmarienhütte befuhr die B239 von Hemsloh kommend in Rtg. Wagenfeld. An der Einmündung zur Barver Straße muss er verkehrsbedingt warten, da ein anderer Verkehrsteilnehmer vor ihm nach links abbiegen will. Dies erkennt der nachfolgende Fahrer eines Leichtkraftrads (17 Jahre alt, aus Voigtei bei Steyerberg) zu spät und fährt mit seinem Krad auf den Skoda auf. Er zog sich Prellungen sowie eine Fußfraktur zu. Er wurde mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstand vergleichsweise leichter Schaden in Höhe von ca. 1.000EUR. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste der Verkehr kurzfristig abgeleitet werden. Zu nennenswerten Störungen kam es jedoch nicht.

Sulingen - Diebstahl der Leinwand des Autokinos Am frühen Freitagmorgen zwischen 04:00 und 04:15 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Informa-Gelände im Hasseler Weg in Sulingen, wo jeweils in den Abendstunden das Sulinger Autokino stattfindet (das Gelände ist derzeit teilweise mit Bauzäunen und teilweise mit Absperrband abgesperrt). Die auf dem Gelände vorhandene aufblasbare Kinoleinwand im Wert von ca. 16.000 Euro wurde entwendet. Die Leinwand ist ca. acht Meter hoch und fünf Meter breit. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Sulingen unter der Rufnummer 04271/949-0.

Syke - Einbrecher gefasst Am Donnerstagabend gegen 22.20 wurde in einem Discounter an der Herrlichkeit eingebrochen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete dies und wählt den Notruf, über den dann auch sofort die Syker Polizei informiert wurde. Über die dem Markt angeschlossene Sicherheitsfirma, die eine Alarmauslösung registrierte, ging ein zweiter Notruf ein. Im Markt befand sich ein 35jähriger Mann, der eine große Menge Alkohol gestohlen hatte. Der Zeuge konnte den flüchtigen Einbrecher kurz festhalten; ihm gelang aber die Flucht. Durch intensive Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter am nächsten Morgen schließlich gestellt und festgenommen werden. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Martfeld - Auto überschlug sich Vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Donnerstagabend gegen 21.40 Uhr eine 27jährige Frau aus Bruchhausen-Vilsen mit ihrem PKW von der Straße abgekommen. In einer Linkskurve in Hollen überschlug sich der Seat und blieb auf der linken Seite liegen. Durch die Feuerwehr konnte die leicht verletzte Frau aus ihrem PKW befreit und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt ca. 4.500 Euro.

