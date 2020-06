Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugen gesucht - Folgenreiches Überholmanöver auf der B4

Goslar (ots)

Braunlage / Torfhaus. Am Samstag, den 06.06.2020 gegen 11.15 Uhr befuhren zwei Pkw, ein blauer Dacia und ein schwarzer Daimler, die B4 von Braunlage in Richtung Torfhaus. Etwa zwei Kilometer vor Torfhaus will der schwarze Daimler den blauen Dacia auf der zweispurigen Fahrbahn überholen. Zeitgleich überholt ein metallic-brauner BMW 7 einen Fahrradfahrer auf der Gegenfahrbahn. Der BMW gerät auf die Fahrspur des schwarzem Daimler, trotz durchgezogener Fahrbahnmarkierung. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, weicht dieser nach rechts aus und touchiert dabei den gerade überholenden blauen Dacia. An beiden Fahrzeugen entsteht geringer Sachschaden. Es wird glücklichweise niemand verletzt. Der metallic-braune BMW setzte seine Fahrt unverrichteter Dinge fort.

Personen, die Hinweise auf den metallic-braunen BMW, zu den Fahrradfahrern oder zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Braunlage unter 05520 - 93260 in Verbindung zu setzen.

Suchalla-Schulz, PKin PSt Braunlage

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Braunlage

Telefon: 05520-9326-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell