POL-GS: Pressebericht der PI Goslar von Fr, 05.06.2020, 12:00 Uhr - Sonntag, 07.06.2020, 12:00 Uhr

Goslar (ots)

Freitag, 05.06.2020

Hausfriedensbruch im Supermarkt

Am Freitag Nachmittag hält sich ein 39jähriger Goslarer in einem örtlichen Supermarkt auf und pöbelt im alkoholisierten Zustand die Mitarbeiterin an der Info sowie andere Kunden an. Aufgrund eines bereits bestehenden Hausverbotes wird er erneut des Hauses verwiesen. Als er diesem nicht nachkommt, wird die Polizei gerufen, die das Hausverbot durchsetzt und eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch entgegennimmt.

Kinder "randalieren" in der KiTa Jerstedt

Gegen 16:10 Uhr wird der Polizei Goslar mitgeteilt, dass auf dem Grundstück der KiTa in Jerstedt randaliert werde. Die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung stellt vor Ort 3 Kinder fest, die Spielgeräte in den angrenzenden Bach geworfen haben. Die Leiterin der KiTa stellt keinen Schaden fest und verzichtet ausdrücklich auf die Stellung eines Strafantrages. Die Kinder müssen aufräumen und werden nach einem ernsten Gespräch an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Samstag, 06.06.2020

Widerstand gegen Polizeibeamte

Der am Freitag bereits im Rahmen eines Hausfriedensbruchs auffällig gewordene 39jährige Goslarer verursacht am Samstagabend in der Goslarer Innenstadt erneut einen Polizeieinsatz. Nach einer Sachbeschädigung an einem Pkw ruft ein Zeuge die Polizei. Bei den folgenden Maßnahmen zeigt er sich wieder sehr aggressiv und spuckt einer 25jährigen Polizeibeamten trotz bekannter ansteckender Krankheiten gezielt ins Gesicht. Sowohl bei dem Mann als auch bei der Beamtin werden Blutproben entnommen, um etwaige Ansteckungsgefahren feststellen zu können. Da der Mann auch psychische Auffälligkeiten zeigt, werden der Landkreis Goslar und ein Arzt hinzugezogen, die letztendlich eine befristete Einweisung in eine Klinik beschließen.

Sonntag, 07.06.2020

Gefahrenstelle

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Kanaldeckel in der Wallstraße, gegenüber des Denkmals der Goslarer Jäger, ausgehoben und neben dem Schacht abgelegt. Die Polizei konnte diese Gefahrenstellen beseitigen, bevor ein ernsthafter Schaden eingetreten ist.

Sachbeschädigung am Marktbrunnen

Am frühen Sonntag Morgen wird der Polizei durch eine aufmerksame Bürgerin mitgeteilt, dass offenbar in der Nacht der Marktbrunnen mit schwarzer Farbe beschmiert worden sei. Da die Meldende jeden Morgen auf dem Marktplatz sei, könne sie sagen, dass die Schmierereien gestern noch nicht vorhanden gewesen seien. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Corona

Die zunehmenden Lockerungen der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie lassen manche Bürger scheinbar unvorsichtiger werden. Am vergangenen Wochenende konnte beobachtet werden, dass sich insbesondere junge Erwachsene in größeren Gruppen treffen, wodurch die Einhaltung der Mindestabstände erschwert wird. In den meisten Fällen reichte ein Gespräch, um auf die nach wie vor anhaltende Ansteckungsgefahr hinzuweisen. Gegen 3 Personen aus verschiedenen Haushalten wurde jedoch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Nichteinhaltung der Mindestabstände eingeleitet.

