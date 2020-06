Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 05.06.2020

Verkehrsunfall auf der B 82, 4500 Euro Sachschaden

Am Do., 04.06.2020, 13.50 Uhr, befuhr eine 19-jährige Frau aus Bad Harzburg mit ihrem Pkw VW Golf die Auffahrt Langelsheim/Wolfshagen zur B 82, Richtung Goslar. Im Auffahrtsbereich geriet sie ins Schleudern und stieß mit dem Pkw VW Sharan einer 41-jährigen Frau aus Seesen zusammen, welche die B 82 i.R. Goslar befuhr. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Unfallfllucht, Spiegel abgefahren

Am Do., 04.06.2020, in der Zeit von 07.55 Uhr bis 13.45 Uhr, parkte eine Langelsheimerin ihren Pkw VW Lupo auf der Bahnhofstraße in Langelsheim. Während dieser Zeit streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den geparkten Pkw und zerstörte dabei den linken Außenspiegel, Schadenshöhe ca 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschl. unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 05326-978780.

Unfall mit verletzter Person auf der Europakreuzung, 45 000 Euro Sachschaden

Am Do., 04.06.2020, 15.50 Uhr, befuhr eine 34-jährige Frau aus Langelsheim mit ihrem Pkw Mercedes die Lange Straße und wollte an der Europakreuzung nach links in die Mühlenstraße abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegen kommenden Pkw Opel Vectra eines 45-jährigen Goslarers und stieß mit diesem zusammen. Der Opelfahrer wurde dabei leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 45 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

