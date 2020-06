Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage vom 04.06.2020

Goslar (ots)

Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort.

Braunlage. Am 04.06.2020 in der Zeit zwischen 10:00 und 10:30 Uhr parkte eine Frau aus Braunlage ihren Pkw Opel Karl auf dem Parkplatz vor dem Pennymarkt Am Buchholzplatz in Braunlage. Ihr Fahrzeug stellte sie direkt vor der Glasfront neben dem Eingang des Pennymarktes ab.

Bei ihrer Rückkehr zum Pkw stellte sie dann einen frischen größeren Schaden an der Heckschürze ihres Fahrzeuges fest. Ein Unfallverursacher war nicht vor Ort.

Der Unfallverursacher ist wahrscheinlich während eines Rangiermanövers gegen den geparkten Pkw der Geschädigten gefahren und hat sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Wer Hinweise hierzu geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05520/93260 bei der Polizeistation Braunlage zu melden.

i. A. Pauls, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Braunlage

Telefon: 05520-9326-0

