POL-GS: Polizei Langelsheim, Pressebericht v. 03.06.2020

Sachbeschädigung, Zeugen gesucht

In der Zeit von Di., 02.06.2020, 12.00 Uhr, bis Mi., 03.06.2020, 09.00 Uhr, wurde ein Pumpenhäuschen des Abwasserbetriebes der Stadt Langelsheim schwer beschädigt. Das Gebäude befindet sich in Langelsheim, am Ende der Granestraße, parallel des Flusses Innerste. Es wurden alle Halter der Metalldachrinne geöffnet und ein ca 4 m langes Teilstück sowie ein Fallrohr brachial abgerissen. Hierbei wurde auch die Dachkonstruktion beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca 2000 Euro. Die Polizei Langelsheim bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 05326-978780

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

