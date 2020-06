POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg, Sonntag, 31.05.20, 09:00 Uhr, bis Montag, 01.06.20, 13:00 Uhr,.

Polizeiinspektion Goslar

Mehrere beschädigte Fahrzeuge in Bad Harzburg:

Am Montag, 01.06.2020, gegen 09:00 Uhr, meldet ein Zeuge, dass im Bereich der Straße "Am Stadtpark" an mehreren Fahrzeugen der Heckscheibenwischer und ein Außenspiegel beschädigt worden sei. Vor Ort können durch die eingesetzten Beamten insgesamt 5 beschädigte Pkw festgestellt werden. Es ist davon auszugehen, dass die Beschädigungen in der Nacht von Sonntag auf Montag begangen worden sind. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf und bittet Zeugen, die relevante Beobachtungen getätigt haben, um Hinweise.

