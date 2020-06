POL-GS: Pressebericht des PK Seesen vom 01.06.2020

Polizeiinspektion Goslar

Pressebericht des PK Seesen vom 01.06.2020

Goslar (ots)

1. Sachbeschädigung / Diebstahl

Am 31.05.2020, zwischen ca. 02:40 Uhr und 02:45 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter widerrechtlich den Vorgarten der Geschädigten in der Danziger Str. in Seesen und durchschnitt das Kabel einer dort installierten Lichterkette. Weiterhin entwendete er aus dem Vorgarten eine Solarleuchte.

2. Verkehrsunfall mit schwer verletzten Kradfahrer

Zur Verkehrsunfallzeit, 31.05.2020, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein alleinbeteiligter Kradfahrer die K 35 aus Rtg. Lautenthal kommend und in Rtg. Wolfshagen fahrend. Am Verkehrsunfallort ( K 35, Abschnitt 3, Station 2,0, ca. 250m vor den Serpentinen ) kam er bei einem Überholvorgang nach einer leichten Rechtskurve aus noch bislang ungeklärter Ursache über die Gegenfahrbahn nach Links von der Fahrbahn ab, geriet im unbefestigten Straßenbankett ins Schleudern, prallte gegen die dortige Schutzplanke und stürzte. Durch den Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde der Asklepiosklinik Goslar -stationär- zugeführt. Am Krad entstand leichter Sachschaden.(Ste.)

