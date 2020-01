Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Toilettenhaus fängt Feuer

Hüllhorst (ots)

Am Neujahrsabend wurden die Beamten nach Hüllhorst-Schnathorst gerufen.

Hier war in der Tengerner Straße nach ersten Erkenntnissen gegen 18.20 Uhr ein mobiles WC, welches auf dem Gelände des evangelischen Kindergartens gestanden hatte, in Brand geraten und letztlich komplett niedergebrannt. Was das Feuer auslöste, ist unklar. Eine Gefahr für das angrenzende Gebäude bestand nach Einschätzung der Polizei nicht.

Hinweise zu möglichen Verursachern des Feuers werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

