POL-MI: PKW rutscht auf glatter Fahrbahn in Graben

Petershagen (ots)

Am Mittwochabend ist eine 20-Jährige aus Hille mit ihrem Skoda auf der Bückeburger Straße verunfallt. Dabei erlitt sie Verletzungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die junge Frau gegen 19.30 Uhr die Straße aus Lahde kommend in Richtung Quetzen. In Höhe des Ortseinganges geriet der PKW auf winterglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich, bevor er in einem Straßengraben auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um die junge Frau. Auch Kräfte der Feuerwehr erschienen vor Ort. Der PKW wurde abgeschleppt.

