Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg Berichtszeitraum vom 30.05.2020 bis 31.05.2020

Goslar (ots)

Diebstahl aus einem Kleingarten des Gartenbauvereins Lochtum. In der Zeit vom 11.05.2020 bis 30.05.2020 betraten bisher unbekannte Täter ein Kleingartengrundstück in der Westerbergstraße. Dort gelangten sie gewaltsam in eine Gartenlaube und entwendeten diverse Geräte. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Vienenburg 05324/787490 in Verbindung zu setzen.

i.A. Frischemeier, POK

