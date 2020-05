Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht von 29.05.2020

Goslar (ots)

Gegen Hauswand gefahren / Unfallzeugen gesucht

Langelsheim. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag flüchtete ein bisher unbekannter Fahrzeugführer nachdem er gegen eine Hauswand in der Schmiedestraße fuhr. Hierbei entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 350,00 Euro. Vermutlich handelt es sich um ein weißes Fahrzeug das in einer Höhe von 58 bis 80 cm beschädigt sein dürfte. Am Unfallort wurden diverse Spuren des unfallverursachenden Fahrzeuges vorgefunden. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeistation Langelsheim, Tel. 05326 / 978780

Torsten Schmidt, Polizeioberkommissar

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Langelsheim

Telefon: 05326-9787-80

